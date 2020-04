Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

La situazione di emergenza del Coronavirus ha più che raddoppiato le visite ed infatti abbiamo superato le 700 mila visite solo a marzo ma si tratta ovviamente di una periodo eccezionale che ha richiamato molti lettori che generalmente non leggono Oggi Cronaca. Questo però ha portato numeri sbalorditivi per gli articoli che hanno dell’incredibile e che pubblichiamo di seguito.

Nell’ambito della trasparenza che ci contraddistingue, come ogni mese, pubblichiamo i dati relativi agli articoli più letti nel mese di marzo sul nostro quotidiano.