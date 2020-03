Ricerca per:

Da evidenziare che ad oggi il Comitato Tortona per Ospedale ha raccolto 408 mila euro in donazioni, avviando già i primi acquisti di attrezzature destinate al noscomio cittadino.

Dall’inizio della crisi sono 172 le persone abitanti in città risultate positive.

Ad oggi sono 99 le persone ricoverate tutte positive al COVID-19, tranne 6 in attesa dell’esito dei tamponi.

Coronavirus a Tortona: sei morti negli ultimi due giorni. Raccolti 408 mila euro per l’ospedale