La foto è agghiacciante, ma forse più di ogni altra parola riesce a dare un’idea della devastazione che sta facendo il Coronavirus anche a Tortona. Un’immagine simile non si vedeva, forse, ai tempi della seconda guerra mondiale e parliamo di quasi 80 anni fa.

E’ un’immagine emblematica che resterà nella storia della città di Tortona, di questa emergenza da Coronavirus che sarà indelebile e chissà se maie quando potrà essere dimenticata.

Nella disgrazia, però forse Tortona ha avuto una piccola fortuna: quella di avere un Sindaco – Federico Chiodi – molto misurato che prima di agire e di prendere decisioni riflette e ha sempre il polso della situazione.

Un sindaco che sa valutare cosa sia giusto e cosa errato e finora ha dimostrato di saper gestire questa difficile situazione che ben pochi suoi predecessori probabilmente sarebbero stati in grado di affrontare e ha fatto bene anche stavolta, a pubblicare, sul suo profilo Facebook l’immagine che vedete in alto con le bare in primo piano, di forte impatto, perché in certi casi le immagini valgono più di mille parole.

La foto che pubblichiamo in alto nell”articolo che abbiamo deciso mettere in apertura di edizione, infatti,non è la nostra ma del Sindaco Federico Chiodi che spiega – sempre dal suo profilo facebook, – le ragioni di quest scelta in un post pubblico .

“Mi sono interrogato a lungo – dice – se mostrare o meno questa foto, per rispetto dei defunti. Trovo però importante che i Tortonesi siano informati. Quella che vedete è la cappella del Cimitero di Tortona, che è stata concessa al Comune dalla Curia Vescovile, per alloggiare le salme dei defunti.”

“Siamo stati costretti a chiederla – conclude il Sindaco di Tortona – perché non c’era più spazio all’obitorio e nelle due stanze adibite a questo scopo, presso il cimitero. I malati di COVID-19, infatti, non possono essere inumati nel terreno e c’è una lunga lista d’attesa per la cremazione, perché i morti sono molti.”

Poi Chiodi lancia l’ennesimo appello cercando di incoraggiare tutti i tortonesi: “Non abbassiamo la guardia adesso – conclude – continuiamo a combattere la diffusione del virus. Restiamo a casa! “

I dati di oggi riferiti all’Ospedale di Tortona: sono 101 le persone ricoverate, 45 residenti a Tortona. Tutti positivi al COVID-19, ad eccezione di 15 in attesa dell’esito del tampone.