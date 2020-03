L’altra faccia di Tortona: c’è chi non rispetta i divieti e chi in silenzio offre caffé gratis a chi lavora in ospedale



La segnalazione arriva da una lettrice: e la riportiamo ben volentieri perché mette in evidenza un’azione lodevole. “In questi giorni di stress, stanchezza e con l’umore a terra – dice la lettrice – ci sono cose che riempono il cuore di gioia! Tortona è una città che nel momento del bisogno si fa sentire.. per esempio molte attività come le panetterie, gelaterie nonostante la perdita che stanno subendo dal tenere abbassate le serrande sono pronte a ad aiutare il prossimo.”

La lettrice segnala che presso l’ospedale di Tortona un’azienda locale offre caffè e bevande calde per tutta la settimana. “Piccoli gesti per sostenere dottori, infermieri, donne delle pulizie, e molti altri – conclude la lettrice – che in questi giorni difficili sono gli eroi della città! GRAZIE Tortona hai un cuore grande, uniti ne usciremo più forti di prima!” Condividi:

Telegram



WhatsApp

Tweet