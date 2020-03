In risposta alle molte richieste pervenuteci, di seguito potete trovare un breve riassunto della situazione di positività a Covid-19 a Pontecurone.

Ad oggi sul suolo comunale si annoverano:

– 11 RICOVERATI POSITIVI

– 15 DECEDUTI complessivamente dal 29 febbraio di cui 6 POSITIVI per Covid 19. Per gli altri non è stato fatto alcun accertamento, per cui, sulla base dei dati clinici, si presume che i deceduti positivi possano essere di più.

– 28 in QUARANTENA OBBLIGATORIA. I dati però vengono comunicati con ritardo per cui, anche in questo caso si ipotizza che siano di più.

Se fino ad ora le informazioni non sono state rese pubbliche, non è per negligenza ma perché è prevalso il principio di riservatezza.

Vista la situazione d’emergenza, si è però deciso di condividere con la popolazione un dato numerico che serva come monito e come termometro della circostanza.

Come sempre, però, ci tengo a sottolineare che l’unica arma che abbiamo è quella del contenimento.

Vi prego, state a casa. Ne va di tutti noi.

Il Sindaco Dott. Rino Feltri