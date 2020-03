Com’era prevedibile a Tortona, ma in tutte le altre parti d’Italia, si aggrava sempre di più la situazione relativa a infezione da Coronavirus. Si registra, infatti, un altro decesso avvenuto questa mattina nell’ospedale di Tortona: si tratta di un uomo del 1945 residente a Pontecurone che si trovava ricoverato nel nosocomio con una situazione sanitaria già difficile ed risultato positivo al test da Coronavirus.

Attualmente all’ospedale di Tortona sono in corso le operazioni per la riconversione dei reparti per attrezzarli alla cura specifica dei malati di COVID-19 “Coronavirus”, come predisposto dalla Regione Piemonte e proprio a Tortona iniziano ad arrivare pazienti da tutta la provincia di Alessandria e con essi aumenta anche il numero di casi positivi al Coronavirus.

Allo stato attuale nel reparto di Medicina 1 sono ricoverati 25 pazienti su 32 posti letto disponibili, 6 dei quali sono risultati positivi al tampone per il COVID-19, mentre per altri 6 si rimane in attesa dei risultati dell’esame; i 7 posti letto di Medicina 2 sono tutti occupati e 3 degenti sono risultati positivi; dei 6 posti di terapia intensiva attualmente attivati (altri 6 lo saranno nei prossimi giorni) 5 sono occupati, con un degente risultato positivo.

Va specificato che di questi 10 pazienti ricoverati e risultati positivi al tampone, 6 erano stati trasferiti, negli ultimi giorni, da altre città vicine, precisamente dagli ospedali di Novi Ligure, Acqui Terme e Casale Monferrato quindi i tortonesi positivi al Coronavirus ricoverati in ospedale sono 4.