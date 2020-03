Ricerca per:

Vorrei solo far arrivare i ringraziamenti al titolare e ai dipendenti del forno “sapori di pane” di Tortona che durante la mattinata di sabato ha provveduto senza alcun interesse a fornire un semplice ristoro a noi, a dipendenti addetti all’accesso del pronto soccorso e agli altre forze dell’ordine impegnate in questi giorni cosi impegnativi.

preferirei rimanere anonimo, sono solo un appartenente alle forze dell’ordine che ha avuto il compito di prestare servizio in questi giorni ai varchi di accesso all’ospedale di Tortona.

Bel gesto di una panetteria di Tortona in soccorso delle forze dell’ordine davanti all’ospedale in questi giorni