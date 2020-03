I Carabinieri della compagnia di Tortona li hanno sorpresi sotto il porticato e in giardino mentre arrostivano carne alla brace, aprivano bottiglie e festeggiavano il compleanno di un loro connazionale, tutti uno vicino all’altro, provenienti da diverse zone della provincia di Alessandria ma qualcuno anche da Genova e Milano.

Attenzione, non parliamo di ragazzini, giovani o anziani, ma di persone adulte che dovrebbero tenere un certo comportamento civile ma che in realtà non è così. Parliamo infatti, di 11 persone, tutte di età compresa fra 40 e 50 anni e tutti rumeni, che si sono dati appuntamento nell’abitazione del festeggiato: un rumeno, appunto , residente a Sale che in barba a tutte le norme ha deciso di festeggiare gli anni con un barbecue in giardino e ha invitato gli amici che anche loro, alla faccia dei divieti, si sono messi alla guida dell’auto per raggiungere il Comune di Sale: chi da Novi Ligure, chi da Serravalle e Tortona ma anche dalla Lombardia e dalla Liguria, per un totale di 11 persone, tutte denunciate alla Procura della Repubblica di Alessandria per violazione all’articolo 650 del codice penale che prevede l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino 206 euro.

E’ accaduto ieri pomeriggio in una casa nel Comune di Sale e probabilmente l’avrebbero fatta franca se un abitante del pese non avesse avvisato i Carabinieri.

L’abitazione in cui si sono dati appuntamento i rumeni, infatti, a quanto pare, non è propriamente in centro e con ogni probabilità il festeggiato e i suoi invitati erano convinti di restare impuniti. A tradirli sono state le auto parcheggiate su una stradina. Un salese se n’è accorto ed ha subito capito che qualcosa non andava avvisando i Carabinieri.

I militari giunti tempestivamente sul posto dopo aver identificato tutti gli 11 rumeni ed aver notificalo loro la denuncia penale hanno provveduto a disperderli, “rovinando” la ricorrenza al festeggiato che – immaginiamo – è andato su tutte le furie, in sprezzo ad ogni logica cognizione.