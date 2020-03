Domani, lunedì 9 marzo non prendete d’assalto i supermercati perché la merce ci sarà e i trasporti sono garantiti. Ci sentiamo di iniziare questo articolo facendo questo appello perché l’ignoranza di tanti e la paura immotivata rischia di essere dannosa.

Detto questo, come abbiamo annunciato ieri nella bozza del governo, firmato stanotte, tutte le misure annunciate sono state praticamente confermate: la Provincia di Alessandria è “Zona Rossa”.

Sul link a fine articolo pubblichiamo integralmente il decreto del Governo che come detto, ci sentiamo di sottoscrivere in pieno perché se tante persone non rispettano le norme è giusto obbligarle.

Per il resto almeno per un mese – e speriamo sia sufficiente – avremo la nostra libertà limitata e alla sera tutti dovremo stare in casa perché di fatto i locali saranno tutti chiusi, ma se questi sono i provvedimenti necessari per ritornare in qualche modo alla normalità (anche se difficilmente sarà esattamente tutto come prima perché l’economia sarà in ginocchio) è giusto rispettarli.

Non facciamo prendere dal panico, le merci viaggiano in tutta Italia e gli approvvigionamenti sono assicurati. Bisogna stare uniti, rispettare le norme e forze potremo uscire da questo incubo.

E risorgere.

Trovate il decreto definitivo al link:

https://www.oggicronaca.it/wp-content/uploads/2020/03/DPCM_20200308-1.pdf