Il Comune di Tortona ha divulgato i dati relativi al servizio di Spesa Solidale: sinora i volontari coordinati da Comune e Consulta delle Associazioni di volontariato hanno consegnato 220 pacchi alimentari, 150 a in città, 70 sono stati distribuiti nei paesi del Tortonese.

Le spese solidali effettuate in queste settimane sono 331.

“Per quanto riguarda invece le domande per i buoni spesa – dicono dal Comun e – nell’ultima settimana ne sono stati consegnati a 45 famiglie circa al giorno; altre domande sono in corso di istruttoria ed altre sono arrivate anche oggi, per un numero complessivo superiore a 500.”

Il Sindaco Federico Chiodi ha fatto un ringraziamento speciale: “Alle forze politiche cittadine – ha detto –

che hanno contribuito con donazioni sia al Comitato Tortona per Ospedale Civile Santi Antonio e Margherita, sia al Mercato della Solidarietà: grazie a Forza Italia, a Fratelli d’Italia, al Partito Democratico e all’Onorevole Rossana Boldi della Lega per i loro importanti contributi.Da ringraziare nuovamente la In’S Supermercati che ha donato in giornata una fornitura di cibo per animali domestici.”