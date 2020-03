Uno è stato assessore comunale per 10 anni a Viguzzolo, l’altro presidente storico della Pro Loco di Sale, Entrambi sono morti mentre erano ricoverati in ospedale ed entrambi erano stati trovati positivi al Coronavirus.

Parliamo di Vincenzino Daffunchio, 75 anni deceduto all’ospedale di Mondovi e Arnaldo Pamparana di 82 anni, morto all’ospedale di Casale Monferrato.

Vincenzino Daffunchio è stato assessore comunale per due mandati nell’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Butteri Rolandi e storico presidente del Consorzio irriguo Bassa Val Curone.

“Te ne sei andato anche tu Vincenzino – dice Mario Galvani farmacista di Viguzzolo e assessore di Tortona – in silenzio, senza far rumore come è sempre stato il tuo modo di vivere. Educato, disponibile, simpatico e sempre sorridente. Lasci un altro grande vuoto in me e farò tesoro di tutto quello che ho imparato da te.”

Una benedizione in forma strettamente privata verrà impartita lunedì 30 marzo al cimitero di Viguzzolo. Vincenzino lascia il fratello Gino e tanti amici e persone che gli volevano bene e che non potranno salutarlo per l’ultima volta perché – come noto – i funerali non si possono celebrare.

Sempre ieri, invece, è deceduto anche Arnaldo Pamparana, 82 anni, storico presidente della Pro loco di Sale e organizzatore di tanti eventi del paese

Aveva dedicato la sua vita alla Pro loco e amava molto il paese e le sue tradizioni. Il nipote Tommaso lo ricorda con un post pubblico sul suo profilo: ” Sei sempre stato un uomo forte e coraggioso, ma questa volta l’avversario era più cattivo del solito e tu non giocavi in casa. Ti ho sempre stimato e voluto un sacco di bene. Ho lottato a distanza con te in questi brutti,forse bruttissimi, giorni. Il virus ha avuto la meglio. Ciao Nonu! ”