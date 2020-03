Il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, ha lanciato un messaggio ai Tortonesi mettendoli in guardia sulle tante false notizie che circolano in questi giorni ai tempi del Coronavirus.

“Volevo fare qualche raccomandazione – ha detto il primo cittadino rivolgendosi a tutti i Tortonesi – sono arrivate molte segnalazione di messaggi audio e news che vengono trasmesse con sistemi di messaggistica sui social che riporterebbero notizie potenzialmente rilevanti sulla situazione sanitaria o su metodi per contenere la diffusione del virus. Volevo farvi un attimo ragionare: non pensate che forse che se esistesse qualche metodo particolare non sarebbe già stato divulgato dal sistema sanitario nazionale, dal Ministero della salute o da altre fonti istituzionali o a livello locale invece che utilizzare un messaggio registrato da chissà chi? Cerchiamo di attenerci alle fonti ufficiali. Non possiamo sapere dove arrivano questi messaggi e quanta autorevolezza abbiano questi messaggi audio. Fidiamoci chiaramente dell’Asl, del Ministero della Salute e delle Fonti Ufficiali della regione e del Comune.”

“Tanti cittadini – ha aggiunto Federico Chiodi – mi hanno segnalato che ci sono ancora gruppi di persone che si muovono a piedi per le strade di Tortona o nei parchi o nelle vie di campagna. Devo ricordare che è possibile uscire e prendere un po’ d’aria ma rispettando sempre quelle che sono le normative, quindi evitate gruppi e rispettate la distanza di sicurezza. Purtroppo non siamo ancora all’apice di questo contagio: abbiamo iniziato a contare i primi decessi e purtroppo, nei prossimi giorni, ne conteremo ancora. Possiamo riuscire a fermare la diffusione del virus solo e unicamente se tutti insieme rispettiamo le norme di questo forzato isolamento, per cui prego ancora una volta, tutti, per favore, di stare a casa. Grazie”