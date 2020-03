Il primo caso di Coronavirus in provincia di Alessandria, mobilita ulteriormente l’Asl di Alessandria che era già impegnata nel gestire questa situazione ma adeso lo è ancora di più.

Oggi i vertici sanitari provinciali saranno a Torino per un summit con la regione e tutte le Asl coinvolte in cui si sono verificati casi di positività per fare il punto sulla situazione a intensificare ulteriormente i contatti al fine di tenere sempre più sotto controllo la situazione che comunque all’interno della Regione Piemonte rimane molto contenuta.

Per quanto riguarda l’ospedale di Tortona l’Asl di Alessandria conferma che l’attività, ad eccezione del Pronto Soccorsa e della zona di terapia intensiva in cui è ricoverato il 68enne di Tortona trovato positivo al Coronavirus, continua a funzionare normalmente.

Ovviamente in caso di modifiche o situazione cambiata non mancheremo di tenervi aggiornati.