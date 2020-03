L”ospedale di Tortona trasformato in primo centro regionale Covid-19 sta raggiungendo la sua massima capienza: tra ieri e oggi sono stati infatti attivati altri 19 posti letto ed i ricoverati, ad oggi, sono 102, di cui 42 risultano residenti a Tortona.

Risulta dal “Bollettino” serale del Comune di Tortona che ha anche fornito un altro dato, cioé quello riguarda il numero dei contagiati: dall’inizio dell’emergenza sono risultati positivi, in totale 76 tortonesi.

“Oltre a quanti sono ricoverati, nel nostro come in altri ospedali – recita il Comunicato ufficiale del Comune – vanno conteggiati anche quanti sono in convalescenza, in isolamento al loro domicilio.”

Il numero, come per il resto d’Italia però è destinato a crescere e potrebbe farlo anche in maniera esponenziale se tanti tortonesi continueranno a non rispettare la regola di rimanere in casa e uscire solo in caso di necessità.

C’è poi il numero delle vittime che – se non adiamo errati – dovrebbero essere una dozzina anche se alcuni dei deceduti all’ospedale di Tortona non erano residenti nella zona.

Il Comune di Tortona, intanto ha avviato diverse iniziative per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus delle quali abbiamo già scritto nei giorni precedenti e potete trovare sul sito del Comune di Tortona clicccando sul banner in home page.

Una delle tante iniziative è quella di puomuovere dle donazioni da parte dei privati per l’ospedale di Tortona:

Il codice Iban per le donazioni è quello dell’ Asl Al: IT63I0311148670000000006526 ma se si vuole che il denaro venga utilizzato per l’ospedale cittadino Santi Antonio e Margherita nella causale bisogna scrivere: Ospedale di Tortona.