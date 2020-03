La notizia ha lasciato sgomenta la Comunità Orionina, non soltanto quella di Tortona ma anche quella in Sardegna dove il sacerdote ha vissuto per molti anni ed è stato apprezzato da tantissime persone. Questa mattina, 20 marzo 2020, è deceduto nell’ ospedale di Novi Ligure il carissimo Confratello Don Cesare CONCAS. Era nato a Burcei CA (Italia) il 5 gennaio 1939, aveva 81 anni di età, 61 di professione e 51 di sacerdozio. Apparteneva alla Provincia “Madre della Divina Provvidenza”

Don Cesare è nato il 05/01/1939 a Burcei CA ed è entrato in Congregazione nel 1952 a Fano – S. Biagio. Molti anni del suo ministero sacerdotale (dal 1968 al 1993), lo ha trascorso nella cura delle vocazioni, nei seminari di Selagius e Finale Emilia. Passo poi al ministero parrocchiale; dapprima a Carbonia (1993-2002) e poi a Copparo (2002-2017) dove ha lasciato un ricordo indelebile. Dal 2017 era a Tortona, come confessore al Santuario della Madonna della Guardia.

“I Figli della Divina Provvidenza esprimono la loro comunione anche suffragando generosamente i confratelli defunti. Ricevuta notizia della morte di un confratello, le comunità si raccolgono in preghiera per lui. Lo ricordano nella santa Messa e recitano per lui, per tre giorni, il santo rosario. In suffragio di lui ogni casa della Congregazione cura la celebrazione di una santa Messa, cui assiste possibilmente la comunità”.

Testo e foto tratti dal sito http://www.donorione.org/ per gentile autorizzazione da parte della Congregazione orionina