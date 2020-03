Da oggi in provincia di Alessandria, in Lombardia e in altre province italiane non è più possibile celebrare matrimoni, per cui quello celebrato nella giornata di ieri in municipio, dal Sindaco di Tortona Federico Chiodi, rispettando le norme anche della distanza di almeno un metro (ovviamente non tra marito e moglie), assume una certa importanza.

In un periodo difficile come questo governato dall’emergenza Coronavirus, scrivere di un matrimonio tra due persone che si vogliono bene e hanno deciso di sposarsi non può che far piacere perché da una sensazione di normalità per la vita che continua e DEVE continuare.

Così ieri i fiori d’arancio nella Sala della Giunta Comunale sono stati per Romano Piana ed Enrica Negri che hanno coronato così, il loro sogno d’amore.

Ai novelli sposi gli auguri di una vita lunga e felice.