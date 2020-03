La vicenda ha davvero dell’incredibile e avremmo sicuramente stentato a crederci se non provenisse da una fonte ufficiale.

In un periodo normale un episodio del genere non sarebbe stato degno che di poche righe sul giornale, ma in questi giorni di emergenza da Coronavirus, dove la febbre – specie a fine marzo – è classificata come uno dei possibili indicatori della malattia e dove, soprattutto, esiste un decreto che vieta di uscire dalla propria abitazione in caso di febbre e, per chi non ce l’ha di poter uscire solo per motivi di lavoro, per fare la spesa o per emergenza sanitaria, una notizia così ha risonanza sicuramente maggiore.

Ma andiamo con ordine a raccontare cosa è accaduto nella giornata di ieri, sabato, 21 marzo.

Secondo quanto abbiamo potuto accertare, un pensionato di 84 anni, residente a Castelnuovo Scrivia, ha deciso di uscire di casa e prendere la propria auto per recarsi in campagna a controllare il lavoro che stavano facendo i figli in mezzo ai campi.

L’uomo è salito in auto e appena uscito dal paese ha imboccato la strada provincia 85 verso Sale ma, secondo la prima sommaria ricostruzione, dopo appena un paio di Km ha perso il controllo della vettura che ha sbandato sull’asfalto ed è uscita dalla carreggiata finendo in un fosso.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: l’ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco di Tortona, tutti, per fortuna, “bardati” con guanti tutte e mascherine perché è emerso che la temperatura dell’uomo era elevata e aveva la febbre, sembra da un paio di giorni.

La sue condizioni, non apparivano delle migliori e per questo è stato trasportato, al Pronto Soccorso dell’ospedale a cura dei sanitari del 118. I vigili del fuoco di Tortona, nel frattempo hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto e ad aiutare i sanitari nelle operazioni di soccorso nei confronti dell’uomo, le cui condizioni, a prima vista non sembravano delle migliori.

Non sappiamo se l’ 84enne al momento dell’incidente, fosse afflitto da Coronavirus o da semplice febbre riconducibile ad altre patologie, ma di sicuro, nelle sue condizioni, avrebbe potuto evitare di mettersi alla guida dell’auto.