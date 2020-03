A oggi sono 57 i pazienti ricoverati all’Ospedale di Tortona, affetti da COVID-19, quasi tutti provenienti da altri ospedali del Piemonte.

All’interno della struttura sono attivi il dayhospital oncologico, la farmacia, il centro trasfusionale. A questo proposito è stato rivolto un appello a tutti i cittadini, nella condizione di farlo, a donare il sangue, di cui c’è grande necessità.

Presto sarà riattivata anche la Radiologia con locali separati per i degenti con COVID-19.

Al Centro “Mater Dei” proseguono i lavori di sanificazione e la situazione è sotto controllo; la direzione è in contatto costante con l’Unità di crisi della Regione Piemonte e l’ASL AL. Risulta infatti che ad oggi siano tre gli ospiti rimasti sotto osservazione che hanno sviluppato sintomi influenzali e che vengono curati con le dovute prescrizioni.

L’ASL AL non ha ritenuto necessario adottare alcun tipo di provvedimento nei riguardi della struttura che sta gestendo in maniera ottimale l’emergenza.

Per quanto riguarda la Residenza Sanitaria “Cora Kennedy”, alla luce delle limitazioni alle visite disposte dal decreto del Presidente del Consiglio, è in via di attivazione una postazione di comunicazione online con l’esterno per consentire il dialogo audio video fra ospiti e loro famigliari.

