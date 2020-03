Pubblichiamo di seguito al lettera di un noto tortonese che illustra una parte di Tortona ai tempi del Coronavirus.

Egregia redazione,

dal 1984 abito nel quartiere di Porta Voghera, a breve distanza dalla caserma dei Carabinieri e mai ho visto Tortona così ferita e deserta.

Quello che colpisce è il silenzio. Irreale e a tratti persino surreale, rotto ogni tanto, da qualche rara auto in transito ma soprattutto dal continuo rumore delle ambulanze che passano vicino o in lontananza. Fino a poco tempo fa sentire la sirena dell’ambulanza capitava di rado e quando succedeva era per incidenti stradali o malori.

Adesso non leggo più di incidenti stradali in città, per cui immagino trasportino malti di Coronavirus.

Porta Voghera è sempre stato un quartiere pieno di vita: la presenza della vicina scuola in viale Einaudi, la sede dell’Unitre, il museo Orsi, e tanta gente che si recava al centro Commerciale Oasi. Adesso, invece, via Emilia è quasi deserta e il silenzio regna ovunque.

Persino i vicini di casa stanno zitti.

Sino a poco tempo fa sentivo rumori sopra e sotto il mio appartamento, di musica a tutto volume, persone che facevano festa e gridavano, a volte anche per litigi familiari, in casa o fuori, schiamazzi all’aperto o tra le mura domestiche, e divergenze, soprattutto fra genitori e figli.

Ora neanche quelli: il Coronavirus ha messo tutti d’accordo, non ci sono più divisioni, divergenze, litigi.

C’è solo il silenzio, ed è un silenzio di morte.

Speriamo solo che il futuro non sia questo.

Lettera Firmata