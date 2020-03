La provincia di Alessandria sta pagando un prezzo altissimo in questa emergenza da Coronavirus ed è quella con il maggior numero di persone infette dopo quella di Torino ma se si calcola la percentuale in rapporto alla popolazione svetta sicuramente in cima alla classifica.

Sale anche il numero dei morti in piemonte: su 15 nuovi decessi avvenuti nelle ultime 24 ore in tutta la regione ben 9 (cioé il 60%) sono della provincia di Alessandria. Risulta dall’ultimo bollettino giunto stamattina, domenica 15 marzo, alle 12, in Redazione che pubblichiamo di seguito:

CORONAVIRUS PIEMONTE, 15 NUOVI DECESSI, IN TOTALE IL NUMERO DEI MORTI SALE A 81, 1.111 I CONTAGIATI

QUINDICI NUOVI DECESSI

Sono 15 i nuovi decessi in Piemonte di persone positive al test del “coronavirus covid-19”, comunicati questa mattina dall’Unità di crisi.

Nel complesso si tratta di 11 uomini e 4 donne: 9 della provincia di Alessandria, 3 del Torinese, 2 dell’astigiano e 1 del Cuneese.

BOLLETTINO CONTAGI

Sono 1.111 le persone risultate positive al “coronavirus covid-19” in Piemonte: 359 in provincia di Torino, 207 in provincia di Alessandria, 87 in provincia di Asti, 84 in provincia di Vercelli, 71 nel Novarese, 61 nel Cuneese, 50 nel Biellese, 50 nel Vco, 31 extraregione, mentre 111 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Sono 133 le persone in isolamento domiciliare, perché positive al test e sintomatici, ma le cui condizioni non richiedono il ricovero.

Le persone ospedalizzate sono 897, di cui 171 in terapia intensiva.

I deceduti sono 81.

I tamponi finora eseguiti sono 4438, di cui 2868 risultati negativi.

Ufficio stampa Regione Piemonte