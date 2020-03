Breve aggiornamento sui numeri dell’ospedale di Tortona: a oggi i ricoverati sono 82, di cui 38 risultano residenti nel Comune di Tortona e fra questi le 18 suore rimaste (una è deceduta).

Il Sindaco Federico Chiodi ha comunicato che ci sono stati diversi tentativi di furto e la vicenda che ha coinvolto i Vigili urbani certo non aiuta.

“Ci sono giunte segnalazioni – ha detto il primo cittadino di Tortona – di tentativi di furti presso le attività economiche e commerciale che attualmente sono chiuse e stiamo collaborando con i carabinieri per scongiurare questi eventi.”

Il Sindaco ha ringraziato gli agenti di Polizia Municipale che pur con l’organico dimezzato si stanno attivando per garantire sempre una maggiore sicurezza, poi ha illustrato la nuova iniziativa del Comune per rivitalizzare in qualche modo bar e ristoranti chiusi.

“Su sito del Comune di Tortona – ha detto Chiodi – è stato realizzato un portale che servirà alle attività di ristorazione e a chi effettua la consegna domicilio che registrarsi gratuitamente in modo che possa essere disponibile per i cittadini. Vogliamo che vengano riassunte tutte le attività che effettuano questo servizio e possono essere contattate. Avevo pensato che potesse essere utile continuare a fornire servizi di questo genere specie in questo periodo in cui le attività di ristorazione fossero chiuse. Ho sempre pensato che Tortona avesse una qualità di ristorazione molto elevata e soprattutto un ottimo rapporto qualità prezzo. Questa crisi chiaramente sta colpendo tutti e per primo il settore della ristorazione, mi sembrava giusto premiare mi sforzi di coloro che stanno attivandosi per continuare loro attività pubblicizzandola per quanto possibile, nella maniera più equa.”

Volevo anche ricordare – ha concluso il primo cittadino – che sta proseguendo la sanificazione igienizzante delle strade di Tortona comunico che e stato cambiato il prodotto che viene utilizzato dall’azienda con uno migliore.”