L’ironia è l’alterazione spesso paradossale, allo scopo di sottolineare la realtà di un fatto mediante l’apparente dissimulazione della sua vera natura o entità ma è giusto ironizzare sul Coronavirus in un momento così drammatico come questo?

Non solo, ma è giusto schermire uno dei simboli della città di Tortona e uno dei massimi simboli religiosi, cioé la Madonna, quando proprio alla Madonna Il Papa ha chiesto aiuto per debellare il Coronavirus che sta uccidendo tante persone?

Se dentro sei più “rosso” di un peperone forse non te ne frega nulla di tutto questo e allora lo fai. Apri un sito internet come possono fare tanti, una pagina Facebook o un blog e poi vai, parte la vignetta che dovrebbe far ridere ma invece diventa di pessimo gusto, perché sembra ironizzare sui morti per Coronavirus e sulla mancanza di disinfettanti e mascherine, in spregio al più grande simbolo sacro del Cristianesimo: la Madonna con Gesù Bambino in braccio.

Non citiamo la persona che ha osato fare questo sollevando moltissime proteste sul web, né citiamo il sito per non fare pubblicità ad una persona che purtroppo vive nel Tortonese e che, secondo noi, non meriterebbe neppure questo articolo, ma abbiamo deciso di farlo rilevare per esprimere tutta la nostra indignazione e vergogna perché purtroppo, quella persona fa parte della categoria dei giornalisti e questo ci rattrista moltissimo perché riteniamo l’informazione una cosa seria.

Inoltre abbiamo ricevuto diverse segnalazioni dai nostri lettori che ci chiedevano di intervenire, di scrive qualcosa perché ritengono la vignetta umiliante nei confronti della città e di tutti coloro che stanno combattendo questa difficile battaglia contro il virus.

In momenti drammatici come questi non può esistere l’ironia: stiamo vivendo un periodo che nessuno, al mondo ha vissuto prima, equiparabile solo alla seconda guerra mondiale finita 75 anni fa.

Questo è il momento di stare uniti, di lanciare appelli alla ragione e di essere coscienti, non di ridere sopra a questa piaga dell’umanità: VERGOGNA!