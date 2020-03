Tante notizie oggi a Tortona, soprattutto belle, per la vicenda del Coronavirus. Le ha illustrate il sindaco Federico Chiodi in un messaggio video andato in onda poco dopo le 19 che pubblichiamo integralmente di seguito.

Fra le tante novità la più importante è senza dubbio l’invio di 200 mila mascherine dalla città cinese Jiangyn gemellata con Tortona, poi altri 100 mila euro per l’ospedale, i ringraziamenti per i volontari e tanto altro.

“Le persone ricoverate presso l’ospedale di Tortona – ha detto il Sindaco Federico Chiodi – sono 104, di cui 44 risultano residenti in città. Dall’inizio della crisi il numero complessivo dei tortonesi contagiati è di 191.

Ieri, martedì 24 marzo, con una apposita ordinanza, ho disposto la chiusera dei cimiteri, sia in città che nelle frazioni, in ottemperanza alle disposizioni del Governo, per evitare assembramenti di persone. E’ stata inoltre prolungata la sospensione del mercato di piazza Milano, fino al 3 aprile, sempre in ottemperanza del Decreto del Presidente del Consiglio, anche per i banchi di prodotti alimentari, non potendo garantire il contingentamento degli accessi.”

Il primo cittadino di Tortona, poi, è passato alle belle notizie: “Abbiamo raggiunto una cifra record per i fondi raccolti dal comitato Tortona per l’ospedale – ha aggiunto – siamo arrivati a 1 milione 136.000 euro. Stiamo collaborando con l’Asl per riuscire a investire questi fondi nel miglior modo e nel minor tempo possibile per aiutare i nostri operatori in ospedale, i nostri sanitari e la cittadinanza tutta a superare questa crisi nella maniera più rapida possibile.”

“Molti cittadini – ha proseguito Federico Chiodi – mi hanno chiesto della questione delle mascherine: se il Comune ha a disposizione delle mascherine da dare ai cittadini e sia possibile reperirle in città. Sappiamo bene che è molto difficile reperirle perché chiaramente sono un bene molto richiesto in questo momento sul mercato ed infatti anche le nostre farmacie hanno problemi di approvvigionamento per dispositivi di protezione individuale. Purtroppo è notizia di ieri che è una grossa fornitura destinata alle farmacie di Tortona proveniente dall’estero, è stata sequestrata alla frontiera del Governo ed è stata inviata all’ospedale San Martino di Genova. Ho però una notizia positiva: grazie la collaborazione con la città gemellata di Jiangyn in Cina, abbiamo ottenuto l’invio di 20.000 mascherine chirurgiche che saranno donate al Comune di Tortona che pagherà solo le spese di spedizione.”

L’arrivo in città è previsto per lunedì prossimo, 30 marzo.

“Queste mascherine però – ha specificato il Sindaco di Tortona – verranno utilizzate chiaramente per il personale di Protezione civile, per i volontari del servizio civile e per tutti gli altri che aiutano i servizi comunali ad effettuare operazioni importanti come la spesa a domicilio a tutte quelle fasce della popolazione a rischio all’interno del nostro Comune.”

“Volevo rassicurare i tortonesi – ha aggiunto Chiodi – che continua la sanificazione per le strade di Tortona: il programma settimanale va avanti e verranno ovviamente toccate tutte le strade della nostra città, in centro e in periferia, frazioni comprese.”

“Infine – ha concluso il Sindaco di Tortona – volevo fare un ringraziamento ai giovani del Servizio civile che stanno dando una grossa mano qui in comune dove stiamo lavorando col personale ridotto al minimo in base alle ultime disposizioni. Ringrazio questi giovani giovani che si occupano dei servizi a domicilio e di rifornire di spesa chi ne fa richiesta, oltre che alla consegna dei farmaci. Sono ragazzi molto giovani che si stanno impegnando tantissimo per quanto possono e per portare la nostra città a superare questa crisi. Ultima raccomandazione: i Tortonesi stanno dimostrando senso di responsabilità e senso civico, teniamo duro e insieme riusciremo a superare anche questa crisi.”