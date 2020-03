Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Sul fatto che si debba stare a casa siamo d’accordo, ci mancherebbe, ma non si può comunicare imparando l’educazione? Buona serata .

Ovviamente chi ha scritto queste cose non è dell’orientamento del Sindaco di Tortona.

Da noi a Viguzzolo, a quanto pare, dimenticano perfino l’educazione. Siccome sono stati criticati perché non hanno fatto la sanificazione, alcuni si rivolgono ai compaesani con arroganza.

a volte gli amministratori non sanno fare il loro mestiere.

Proteste di una lettrice di Viguzzolo per i modi troppo spicci di qualche amministratore locale