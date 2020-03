Dopo la notizia che abbiamo dato in anteprima stamattina che riguardava le suore purtroppo affette da Coronavirus che trovate a questo link https://www.oggicronaca.it/2020/03/allarme-alla-madonna-della-guardia-di-tortona-per-30-suore-a-letto-con-la-febbre-in-citta-rai-e-responsabile-unita-di-crisi/ ecco l’aggiornamento della situazione per quanto riguarda la Pandemia da Coronavirus a Tortona con il consueto comunicato del Comune.

Questa mattina è stata segnalata una situazione di emergenza presso la Casa Madre delle Piccole Suore Missionarie della Carità di Don Orione in via Don Sparpaglione a Tortona: diverse suore ospiti della struttura presentavano gravi sintomi influenzali. Asl Al e l’Unità di Crisi della Regione Piemonte sono state subito allertate e verso mezzogiorno il direttore dell’unità, il dottor Mario Raviolo, è giunto in città per effettuare direttamente un sopralluogo.

Su un totale di 41 sorelle ospitate nella struttura 24 necessitano di cure e devono essere ospedalizzate, per cui è stato disposto che fossero trasferite: in queste ore sono in corso le operazione di triage.

Le altre ospiti che non presentano sintomi dovranno comunque trascorrere un periodo di quarantena, mentre i locali della Casa Madre saranno sottoposti ad un intervento di sanificazione.

A proposito dell’Ospedale cittadino, dove, a oggi sono ricoverati 60 pazienti positivi al COVID-19, sono stati attivati ulteriori 26 posti letto.

Inoltre, è stato riattivato il laboratorio analisi e l’obiettivo è quello di riattivare anche il laboratorio di microbiologia che consentirebbe di effettuare direttamente nella nostra struttura l’analisi dei tamponi test del “Coronavirus”.

Ufficio stampa Comune di Tortona