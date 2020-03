In serata il Sindaco di Tortona Federico Chiodi ha deciso di sospendere, fino a nuovi provvedimenti, il servizio di Polizia Municipale.

Come già comunicato la scorsa settimana il numero degli agenti in servizio era stato ridotto a sole 7 unità, con altre 14 in malattia ed 1 in isolamento volontario.

Nonostante la loro volontà a voler comunque proseguire l’attività, il Primo cittadino ha deciso di sospendere il servizio, ritenendo impossibile proseguirlo in piena sicurezza.

Resterà disponibile un solo agente che svolge il ruolo di coordinatore della Protezione Civile e che farà riferimento direttamente al Sindaco. I controlli del territorio saranno comunque assicurati dalle altre forze dell’ordine: Carabinieri, Polizia Stradale e Guardia di Finanza.