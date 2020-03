Con la trasformazione dell’ospedale di Tortona in nosocomio per Covid-19 tante prestazioni mediche sono satte trasferite in atri ospedali o al Distretto Sanitario preso la ex caserma Passalacqua (nella foto).

A fare chiarezza ci pensa un comunicato dell’Asl AL giunto stamattina in Redazione che spiega cosa si fa da adeso in poi alla ex Caserma Passalacqua.

Esami e prestazioni attive presso il Distretto di Tortona in via Milazzo

Terapia Anticoagulante Orale

Al Distretto di Tortona (piano terra) si effettuano gli esami ematochimici (ospedalieri)-TAO dalle ore 08.00 alle ore 10.30 dal lunedì al venerdì con ritiro referti dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 15.00.

Referti radiologici e holter

I referti radiologici e gli holter si ritirano al piano terra del distretto tutti i giorni dalle 11.00 alle 15.00

Ambulatorio infermieristico e vulnologia

Al distretto è regolarmente in funzione l’ambulatorio infermieristico, il servizio vaccinazioni e tutte le prestazioni prenotate di classe “U” e di classe “B”, oltre all’esecuzione dei prelievi di sangue.

Lavorano anche l’ambulatorio infermieristico di vulnologia e quello medico vulnologico il lunedi (8.00-13.00), il mercoledì (8.00-16.30) e il giovedì (8.00- 16.30)

Medicina sportiva

E’ sospesa l’attività di Medicina Sportiva.

Screening

L’attività di screening è sospesa.

Rilascio/rinnovo patenti

Sono aperte le prenotazioni per le visite di rilascio o rinnovo della patente di guida, con orari invariati.

Servizi Amministrativi Distretto di Tortona

La segreteria della Direzione di Distretto è contattabile per informazioni al numero tel. 0131 865215 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 – 12,00.

Ufficio Assistenza Protesica

Orario di apertura: lunedì e giovedì ore 8,30 – 10,30 per protesi ed ausili

martedì 8,30 – 10,30 per stomie, cateteri ed alimenti aproteici, le cui richieste potranno essere inoltrate anche telefonicamente e successivamente inviate via mail alle farmacie indicate.

Per informazioni tel. 0131 865692 – 0131 865495 – 0131865843 oppure inviare mail a: protesica.distretto.nt@aslal.it

Sportello Unico

L’attività di front-office è temporaneamente sospesa.

Per informazioni tel. 0131 865841 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,30 oppure inviare una mail a: sportellounico.tortona@aslal.it

Le visite di valutazione delle commissioni U.V.G. e U.M.V.D. sono sospese fino al 03.04.2020.

Ufficio Assistenza Integrativa

Il ritiro dei materiali ordinati è possibile previo appuntamento telefonico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (tel. 0131 865860).

Per la trasmissione dei piani terapeutici si raccomanda di utilizzare la mail: distretto.novitortona@aslal.it così come per ordini di materiali.

Casa della Salute di Castelnuovo

Presso la Casa della Salute di Castelnuovo sono garantiti gli esami ematochimici cosi come negli ambulatori periferici ad essa afferente, l’ambulatorio infermieristico e tutte le prestazioni di classe “U” e “B”.

L’Ambulatorio medico vulnologico sarà operativo il lunedì dalle 14.00 alle 17.00.

Sono sospese le spirometrie e lo screening sulle feci.

Continua normalmente l’attività vaccinale.

Ufficio Stampa ASL AL