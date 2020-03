Le voci di un suo decesso si rincorrevano già da giorni, ma in realtà fino all’altra sera le sue condizioni erano stabili, come ci ha confermato il presidente dei medici di base del Tortonese, Silvio Roldi, lo stesso che oggi, purtroppo ha dato al brutta notizia: Renzo Granata, 68 anni, medico di base di Castelnuovo Scrivia è morto in seguito ad infezione da Coronavirus.

Il decesso è avvenuto verso mezzogiorno di oggi, 24 marzo, nell’ospedale in cui era ricoverato che a quanto pare era un nosocomio del Cuneese.

Granata, secondo le informazioni di cui siamo venuti in possesso era stato costretto al ricovero in ospedale circa circa una settimana fa perché le sue condizioni si erano aggravate dopo che aveva accusato i classici sintomi da Coronovirus. Ovviamente il tampone aveva dato esito positivo.

Aveva lavorato come medico dell’Asl curando tanti abitanti di Castelnuovo Scrivia e non solo, fino a quando le sue condizioni glielo hanno permesso, poi ha dovuto arrendersi

Toccante la testimonianza del collega e amico Silvio Roldi: “Con profonda commozione – dice – annuncio la scomparsa di un amico e collega : il Dottor Renzo Granata, grande medico di famiglia di Castelnuovo Scrivia. Il Coronavirus ha messo una tacca in più sulla sua arma. Caro Renzo, ci mancherai: sei sempre stato per le nuove generazioni di medici un esempio di dedizione al tuo lavoro inteso come una missione al servizio di chi soffre.”

Renzo Granata lascia la moglie Gabriella in isolamento presso la propria abitazione che non sappiamo se riuscirà a dare l’ultimo saluto al marito essendo in isolamento e la figlia Livia che si trova all’estero e non sappiamo se riuscirà a rientrare in Italia per salutare un’ultima volta suo padre.

Questo virus sempre più maledetto sta distruggendo tante cose e oltre agli affetti più cari anche molte certezze.

I medici di famiglia del Distretto di Tortona partecipano al loro dolore. non è tempo di polemiche, per cui mi fermo qui.