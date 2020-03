In queste giornate di emergenza, il Sindaco Federico Chiodi insieme al vice Fabio Morreale e ad altri membri dell’esecutivo, sono costantemente impegnati nel gestire l’emergenza da Coronavirus e tutte le incombenze che costantemente arrivano nel corso della giornata, non ultimo il trasferimento delle suore infette dal centro in via Don Sparpaglione all’ospedale e in un’altra struttura.

Fasi che sono state costantemente seguite dagli amministratori comunali e sono terminate nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 marzo.

Nel frattempo il Comune di Tortona ha deciso di sanificare tutte le strade della città utilizzando disinfettante ionizzato. Si tratta di un’iniziativa voluta dal Comune in quanto la Regione non ha dato alcuna disposizione in merito ad un’eventuale sanificazione delle strade nei Comuni.

“Abbiamo iniziato oggi – dice il vice Sindaco e assessore all’urbanistica Fabio Morreale – e continueremo per almeno 15 giorni con più passaggi specie nelle zone maggiormente frequentate dalla gente come le vie del centro e i portici Frascaroli. Teniamo molto alla salute dei tortonesi e stiamo facendo tutto il possibile per gestire nel migliore dei modi questa situazione che non è facile per nessuno.”

Nella foto in alto il Sindaco Federico Chiodi e il vice Fabio Morreale che con la mascherina addosso seguono le fasi di sanificazione della città, si seguito altre immagini degli interventi di sanificazione.