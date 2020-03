Ancora un blitz a Tortona del Responsabile dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte, Mario Raviolo, che verso l’ora di pranzo di oggi, giovedì 12 marzo, è arrivato urgentemente in elicottero da Torino per verificare la situazione di emergenza che è improvvisamente venuta alla luce in tarda mattinata, quando, secondo la prima sommaria ricostruzione, dal convento delle Suore missionarie della Piccola Carità in via Don Sparpaglione 5 (nella foto) è partita una telefonata al Comune di Tortona avvisando l’ufficio del Sindaco che all’interno del convento sono presenti una trentina di suore a letto con la febbre.

Secondo quando emerso, e sempre secondo la prima sommaria ricostruzione, era qualche giorno (forse anche una settimana) che una suora aveva manifestato sintomi da malattie respiratorie ed è stata messa sotto cura.

Il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, ha subito avvisato l’Unità di Crisi regionale che ha inviato sul posto il suo più alto rappresentante.

Nel frattempo la notizia si è subito diffusa in città e sul posto oltre a Carabinieri, Croce Rossa, e Forze dell’ordine varie sono giunte anche le telecamere della Rai, insieme a diversi giornalisti.

Nel momento in cui scriviamo la situazione è ancora in atto e non sappiamo effettivamente se – come sembra a prima vista – possa trattarsi di infezione da Coronavirus o malattia respiratoria ma la struttura, per precauzione, dovrebbe essere posta sotto isolamento in attesa dei riscontri che speriamo già di darvi entro la fine della giornata.