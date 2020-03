Lo vanno ripetendo in tutte le salse: “state in casa” ma a quanto pare i tortonesi, così come molti italiani se ne fregano ed escono ugualmente. E così fioccano ke denuce, che ricordiamo sono provvedimenti penali.

“Negli ultimi giorni – recita un comunicato del Comune di Tortona – da parte delle forze dell’ordine risultano effettuati 800 controlli nella nostra zona, fra cui 80 ad attività commerciali, con 144 denunce per violazione dell’art. 650 del codice penale. Si tratta della violazione alle limitazioni imposte dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che vieta di uscire dalla propria abitazione se non per giustificato motivo.”

Motivo che, per 144 persone, era inesistente così come accertato dalle Forze dell’ordine cittadine che oltre a controllare i deficienti che in sprezzo ad ogni norma se ne vanno a zonzo mettendo a rischio la propria salute ma soprattutto quella altrui, sono impegnati anche ad un capillare azione di controllo per evitare tentativi di furto agli esercizi commerciali per i quali è stata imposta la chiusura.

Fra le 144 persone denunciate figurano anche tre stranieri e un italiano che consegnavano volantini porta a porta nella zona della stazione e 6 nordafricani che si erano riuniti in un parcheggio cittadino a bere birra.

In redazione intanto continuano ad arrivare segnalazioni di persone che se ne vanno a zonzo senza motivo. Continuate a segnalarcele che domani faremo un articolo riepilogativo con tutto quello che sta emergendo.