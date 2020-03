Aggiornamento dall Asl giunto stamane. I casi positivi al Covid ospedalizzati sono 24. Coloro i quali sono in isolamento fiduciario (quarantena) sono 19 fra questi c’è il Sindaco di Castelnuovo Scrivia, Gianni Tagliani.

Suo padre è stato trasportato in ospedale per malattie respiratorie e, come vuole la normativa, lui e la mamma visto che sono stati a contatto col paziente sono stati messi in quarantena.

“Sto bene – dice – e continuo a fare il mio lavoro da Sindaco grazie alla tecnologia. Colgo l’occasione per dire a tutti che deve restare alta l’attenzione, dobbiamo restare a casa il più possibile e cercare di ridurre al minimo le uscite per la spesa, che si può fare anche una volta alla settimana. La protezione civile e un gruppo di ragazzi e ragazze castelnovesi (che ringrazio perché lavorano sodo) sono disponibili per assistere chi, senza parenti o amici, ha necessità di fare acquisti. “

Cogliamo l’occasione per augurare al papà di Gianni Tagliani gli auguri di pronta guarigione e e a lui e alla mamma gli auguri per il futuro, perché prima o poi, questa situazione finirà.