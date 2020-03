Lei si chiama Roberta Virtuani, ha 36 anni ed è tortonese. E’ medico e dal 2015 lavora presso l’Asl di Alessandria. Questa mattina, al termine di un’estenuante turno di lavoro, sul suo profilo Facebook ha scritto un post pubblico molto toccante, un appello a tutti i tortonesi e non solo loro sulla grave situazione che si sta verificando a causa del Coronavirus, invitando tutti a rimanere in casa per fare in modo che l’epidemia possa rallentare, altrimenti, in mancanza di letti di terapia intensiva, come abbiamo scritto ieri noi, nell’articolo al link https://www.oggicronaca.it/2020/03/coronavirus-cosa-succede-se-ci-sono-piu-malati-che-posti-in-terapia-intensiva-si-privilegia-la-maggior-speranza-di-vita-dice-la-siaarti/ potrebbe essere costretta a scegliere chi salvare.

Essendo pubblico quindi accessibile a tutti, abbiamo deciso di “riprenderlo” nella speranza di sensibilizzare ancora di più le persone a seguire le raccomandazioni che continuano incessantemente dalla Comunità scientifica.

Di seguito il suo appello

“È stata una notte pesante.. – scrive Roberta – Scelte difficili.. Pazienti difficili… Ho avuto la fortuna di lavorare con splendide colleghe e con la meravigliosa Paola Bottaro … Nonostante tutto.. I problemi.. I tempi lunghissimi… Le scelte difficili e la poca considerazione e rispetto da parte di chi ci governa e dirige io scelgo di tornare a casa col sorriso… Non perché sia una pazza visionaria (probabilmente lo sono) ma per dare un esempio ed una speranza al mio Federico… È perché in fondo ne ho bisogno anche io di crederci. Ed è vero è proprio nei momenti come questo che riconosci la vera natura delle persone… Nel bene e nel male.

DETTO QUESTO…. in questi giorni i miei occhi e le mie orecchie hanno visto e sentito amenità di ogni tipo, vorrei essere chiara una volta per tutte… STATE A CASA fatelo per i vostri figli.. Genitori nonni zii parenti amanti trombamici o se siete delle merde egoiste anche solo per voi stessi ma State a casa…faccio il medico dell urgenza e non voglio diventare una palliativista o dovermi ritrovare a scegliere se intubare un 30 o un 50 enne o un 80 enne… Ve lo chiedo per favore… “