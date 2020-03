Cari Viguzzolesi,

per aggiornarvi su questo incubo del #COVID19 che stiamo vivendo tutti e per avere un’idea della situazione e della dimensione del problema che stiamo affrontando, credo che basti guardare il trend delle persone positive in Italia, in Piemonte e, per arrivare vicino a noi, nella provincia di Alessandria. Dobbiamo avere coscienza di quello che sta succedendo ed esserne giustamente preoccupati; ci basti, per questo, riflettere su qual era la nostra vita una settimana fa e su qual è oggi, su quello che sembrava indispensabile ieri e che adesso non lo è più.

Noi abbiamo segnalato i primi due casi di positività verificatisi nel nostro paese e l’abbiamo fatto con uno scopo diverso da quello di iniziare un “bollettino numerico” sistematico sulla situazione del nostro paese. L’abbiamo fatto per informare che, purtroppo, si stava entrando nella stessa spirale di altri prima di noi; da qui un richiamo ripetuto al rispetto delle regole imposte per salvaguardare la nostra salute.

E questo rimane ancora il nostro approccio. Come ho sopra sottolineato i numeri che possiamo prendere come riferimento sull’andamento del contagio, per aumentare il nostro livello di attenzione e non certo per diminuirlo, possono essere quelli relativi all’intero Piemonte ed alla Provincia di Alessandria e ci deve guidare la considerazione che ciascuno di noi può rappresentare un potenziale pericolo per gli altri e viceversa. Non dobbiamo assolutamente commettere l’errore di abbassare i livelli di attenzione ed allentare le misure restrittive.

Detto questo vi vorrei rassicurare sul fatto che stiamo seguendo a tempo pieno la situazione, offrendo il nostro supporto a tutte le persone coinvolte. A questo proposito ringrazio i ragazzi della Pro Loco Viguzzolo per il sostegno, pratico ed insostituibile, a chi è a casa e non può uscire, e a tutti i #commercianti per il prezioso aiuto nel confezionamento delle spese e per la loro grande disponibilità.

Siamo inoltre in costante contatto con la stazione dei #Carabinieri di Viguzzolo per incrociare i dati e le informazioni e vorrei segnalare lo sforzo che stanno facendo, oltre la normale attività, per seguire i nuclei familiari in quarantena.

Infine consentitemi di rivolgere ancora un caro saluto ed un abbraccio ai familiari delle persone scomparse lo scorso fine settimana, con la promessa che, passato questo triste periodo, ricorderemo insieme i loro cari nel modo dovuto.

Grazie a tutti,grazie a tutti voi, ancora una volta i viguzzolesi ci sono!



Un abbraccio Giuseppe Chiesa