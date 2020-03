Ricerca per:

“Attualmente – dice – a Sarezzano ci sono 2 pazienti positivi e 5 persone in Sorveglianza attiva. Ho sentito personalmente i familiari dei due malati positivi al Coronavirsu e mi hanno detto che le loro condizioni migliorano. Grazie e cordiali saluti .”

A Sarezzano ci sono 2 positivi e 5 in isolamento. Il comunicato ufficiale del Sindaco