“La situazione si mantiene seria, ma il nostro personale sanitario e la struttura ospedaliera reggono egregiamente la pressione a cui sono sottoposti. Abbiamo pazienti arrivati ieri sera, ricoverati in terapia intensiva poiché necessitavano di assistenza respiratoria. Questo quadro ci rende consapevoli di quanto la situazione sia delicata e quanto sia importante continuare a seguire in modo rigoroso le misure precauzionali. Tutti siamo chiamati a rispettare le regole di sicurezza: ribadiamo che è consentito uscire esclusivamente per motivi di comprovata necessità ed è obbligatorio mantenere la distanza di almeno un metro fra le persone. Non rispettare le disposizioni del decreto ministeriale , mette in serio pericolo l’incolumità nostra e dei nostri cari. Siamo una comunità forte e unita, lo abbiamo già dimostrato in altri momenti difficili: è possibile che il ritorno alla normalità che tutti desideriamo, non sia così prossimo, ma vi arriveremo tanto prima, quanto più ci imporremo precauzione e osservanza delle regole. Sono convinto che da questa dura prova usciremo più forti di prima”. È il punto della situazione del sindaco Lorenzo Lucchini.



Coronavirus, oltre 40 sanzioni penali per i trasgressori

Proseguono controlli serrati da parte delle Forze dell’Ordine su tutto il territorio, per verificare che non si creino assembramenti e che venga rispettato il decreto del Consiglio dei Ministri che impone forti limitazioni agli spostamenti. L’attività di controllo vede impegnati quotidianamente la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Stradale e le Polizie Locali.



In ausilio alle pattuglie , le associazioni di volontariato stanno svolgendo attività di informazione alla popolazione su indicazione del C.O.C. – Centro Operativo Comunale. Proseguono, inoltre, gli annunci diffusi tramite gli altoparlanti dei mezzi della Polizia Municipale per invitare i cittadini a restare a casa e a rispettare le ormai note disposizioni per il contenimento dei contagi.



Negli ultimi giorni le Forze dell’ Ordine hanno effettuato oltre un migliaio di controlli a persone in transito, emettendo oltre 40 sanzioni per violazione delle regole imposte dal DPCM del giorno 11 marzo.



“Non è mai piacevole usare il pugno duro: la situazione è delicatissima ed è necessaria una piena e immediata presa di coscienza. C’è in gioco la salute della nostra comunità e dei nostri familiari e sono indispensabili senso etico e del dovere da parte di tutti noi in questo momento così difficile per il nostro Paese”, dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini.



Si ricorda a tale proposito che la legge (art.650 c.p.) prevede che chiunque non osservi i provvedimenti disposti dall’Autorità per ragione di sicurezza pubblica, ordine pubblico o d’igiene, è punito, ove il fatto non costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.



Donazioni per la Croce Bianca di Acqui Terme

Si fa più forte la richiesta d’aiuto dei volontari della Croce Bianca di Acqui Terme, una delle pubbliche assistenze che garantiscono il trasporto dei pazienti su tutto il territorio acquese, mettendo a disposizione della cittadinanza 24 ore su 24 mezzi opportunamente attrezzati con personale formato. La raccolta fondi è stata aperta sul noto portale www.gofoundme.com. Il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di tute, mascherine, gel antibatterici e prodotti per la disinfezione dei mezzi. “Voglio ringraziare tutto il personale della pubblica assistenza, che con ammirevole senso del dovere fornisce quotidianamente un servizio fondamentale ”. Lo afferma il primo cittadino della città termale



Assistenza psicologica: in fase di attivazione il progetto “Nessuno si senta solo”

Si attiverà nei prossimi giorni un servizio gratuito di ascolto e supporto psicologico rivolto alla popolazione, organizzato dall’Associazione Pentagramma con la collaborazione della Protezione Civile di Montabone e di Acqui Terme.



Il servizio vuole essere uno strumento di prevenzione durante questo periodo di emergenza legata al coronavirus, per il supporto a persone che potrebbero sviluppare disagi psicologici significativi. I volontari risponderanno offrendo telefonicamente una consulenza a tutti coloro che presentino ansie o paure dovute ad una situazione inconsueta ed anomala che sta pesantemente modificando le nostre abitudini di vita.



Tutti i professionisti che volessero mettersi a disposizione per questo servizio di volontariato, possono chiamare lo 0144.770.341.



Assistenza domiciliare alle persone in autoisolamento

Si ricorda che la Protezione Civile fornisce un servizio di assistenza domiciliare a tutte le persone che attualmente sono in quarantena volontaria oppure obbligatoria. Tutti i cittadini che si trovino in questa situazione, devono fornire le proprie generalità per poter essere supportati dalla Protezione Civile. I dati forniti saranno gestiti nel rispetto della privacy. Per usufruire del servizio, contattare lo 0144.770.341. “È necessario avere un censimento puntuale di tutte le persone attualmente in (auto)isolamento per fornire un adeguato supporto, sia per consentire a questi cittadini di affrontare nelle migliori condizioni il periodo di restrizione , sia per garantire l’efficacia delle misure facendo in modo che i cittadini in questione non abbiano la necessità di infrangere l’autoisolamento stesso”. Lo afferma il sindaco Lorenzo Lucchini.



Bollettino – ore 19

I pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono diciassette, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere.