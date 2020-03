Si chiamano Edoardo Santoro e Lorenzo Palenzona e sono tortonesi. Nella giornata di ieri hanno organizzato via web una raccolta fondi a favore dell’ospedale che sta riscuotendo grande successo.

Oggi hanno incontrato il Sindaco Chiodi che li ha ringraziati per l’iniziativa che ha lo scopo di raccogliere 30 mila euro per l’ospedale. ” Raccogliamo fondi nel nostro piccolo – dicono i due giovani – per aiutare l’ospedale di Tortona, punto di riferimento in Piemonte per quanto riguarda la cura del Covid-19.”

In un solo giorno grazie al passa parola e alla pubblicità sul web hanno già aderito oltre 600 persone.

Il sindaco Federico Chiodi attraverso un video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune ha invitato tutti a partecipare, contribuendo all’acquisto di attrezzature e dispositivi sanitari indispensabili al lavoro di medici ed infermieri.

Per chi vuole aderire all’iniziativa può collegarsi al link https://www.gofundme.com/f/donazione-covid19?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=m_pd+share-sheet&fbclid=IwAR3tvk4ZhiB3q5eo9b6wDiuJ7x0tw5F9_G8KYv3q8kMEne-5UVlk8o6sFbQ e fare una donazione per l’ospedale.

