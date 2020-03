Come abbiamo anticipato in un altro articolo, a Tortona sono da aspettarsi altri casi di Coronavirus.

Ed infatti, purtroppo, nella giornata di oggi è stata anche ricevuta comunicazione dall’Asl Al che due persone ricoverate all’Ospedale di Tortona sono risultate positive al test per il COVID-19 “Coronavirus”.

“Al momento, per motivi precauzionali e in attesa delle nuove disposizioni – recita un Comunicato del Comune di Tortona – l’operatività del nostro ospedale è limitata all’attività ambulatoriale, mentre sono chiusi il Pronto Soccorso ed il reparto di Medicina. In caso di necessità bisogna rivolgersi ai Pronto Soccorso più vicini, a Novi Ligure e Alessandria. Ricordiamo inoltre che per l’emergenza Coronavirus la Regione Piemonte ha predisposto, oltre al 112, i numeri 1500 per informazioni sanitarie generiche e sui comportamenti di prevenzione, e il “numero verde” 800.19.20.20 attivo 24 ore su 24.”