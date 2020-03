Soltanto ieri sera il Sindaco di Tortona aveva evidenziato la penuria di mascherine per la popolazione e il fatto che le farmacie di Tortona ne fossero sprovviste. Inoltre l’unica fornitura destinata alla farmacie della zona era stata bloccata bloccata alla dogana e le stesse dirottate per il personale sanitario dell’ospedale San Martino di Genova, che sicuramente ne ha più bisogno di tanti tortonesi che – come giusto – vorrebbero utilizzarla anche per andare a fare la spesa o al lavoro.

Anche questi tortonesi sono a rischio e allora per sanare la situazione, in loro è intervenuta ancora una volta la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona presieduta da Dante Davio (nella foto).

Grazie alla disponibilità di una piccola realtà produttiva locale, infatti, il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha dato il via alla produzione di alcune migliaia di mascherine da distribuire alla cittadinanza.

Nel progetto sono state coinvolte le farmacie di Tortona, fondamentali presidi per la salute della comunità, che riceveranno due volte la settimana un lotto di mascherine che saranno quindi consegnate direttamente a chi ne farà richiesta, con particolare riguardo ai soggetti più a rischio.

L’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, oggi difficilmente reperibili, rappresenta, insieme al rispetto di un’adeguata distanza tra le persone, uno strumento efficace di contenimento della diffusione del coronavirus.

Un ulteriore piccolo, ma quanto mai concreto gesto di attenzione della Fondazione alla sua gente che, ne siamo certi, lo apprezzerà moltissimo.