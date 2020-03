E poi dicono che il Coronavirus si “porta via” le persone anziane. Forse solo in parte perché Lino Rombo, infermiere in pensione e volontario della Croce Rossa e in Bassa Valle Scrivia, aveva solo 70 anni.

E’ morto ieri ed era stato trovato positivo al Coronavirus. A Castelnuovo Scrivia dove abitava era molto conosciuto ma lo era in tutto il tortonese.

Aveva lavorato al Pronto soccorso, prima a Genova, poi, per tanti anni all’ospedale di Tortona. Una volta andato in pensione aveva continuato a prestare la sua opera formando tanti volontari della Croce Rossa.

Lino Rombo era stato ricoverato in Rianimazione all’ospedale di Tortona per gravi difficoltà respiratorie, ed era risultato positivo al Coronavirus. La famiglia è in isolamento domiciliare.

Il Comune di Castelnuovo Scrivia, secondo i dati ufficiali 24 pazienti in ospedale, 35 in sorveglianza attiva, mentre 8, a quanto pare sono i decessi. C’è chi pensa però che le persone affette da Coronavirus possano essere più numerose ma non vengono classificate o perché non hanno sintomi o perché da informazioni assunte da parte dei sanitari non risultano essere state a contatto con persone infette.

La supposizione che siano più numerose rispetto ai dati ufficiali nasce dalla considerazione che diversi castelnovesi sono andati a ballare nella discoteca di Sale nel periodo in cui in cui tre settimane fa erano stati trovate 6 persone positive al Coronavirus.