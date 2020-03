Aggiorniamo la situazione relativa al caso di Coronavirus a Tortona.

L’uomo di 68 anni trovato positivo al tampone che si trovava ricoverato in terapia intensiva a Tortona è stato trasportato all’ospedale di Torino. Non sappiamo se per l’aggravarsi delle sue condizioni o se per curarlo meglio in un reparto più adeguato ma, di sicuro, se non sorgeranno altre problematiche, questo potrebbe consentire di avviare tutti gli interventi necessari per consentire la riapertura dei locali in cui si trovava ricoverato l’uomo, previa ovviamente una sanificazione degli stessi e la verifica ulteriori che non ci siano altri casi di positività.

Non dovrebbe essere però una cosa immediata.

La seconda notizia notizia è che sono complessivamente otto le persone che sono venute a stretto contatto con il 68enne e sono state poste in isolamento. Quattro di queste sono i familiari, che rimangono all’interno della loro abitazione, mentre altri quattro fanno parte degli addetti al servizio sanitario dell’ospedale che sono venuti a contatto con lui.

Di questi ultimi quattro (non si sa se due infermieri oppure un infermiere e un medico) hanno manifestato sintomi classici influenzali ma riconducibili anche al Coronavirus e per questo motivo oltre ad essere in isolamento, sono stati sottoposti a tampone per verificare se hanno contratto il virus.

Se l’esito nel tampone sarà negativo tutto andrà bene, in caso contrario e cioé che queste due persone siano positive allora si dovrà mettere in isolamento e controllare chi avrà avuto contatto con loro tra sabato e domenica, cioé da quando hanno avuto contatti col 68enne fino a quando non è scattato l’allarme.

L’esito di questi tamponi sarà propedeutico ad una totale riapertura del pronto Soccorso e del reparto in cui era ricoverato il 68enne positivo al Coronavirus.

Ricordiamo che il periodo di incubazione della malattia è stato identificato in 14 giorni (e quindi anche questo è il periodo della quarantena) e che i tamponi sulle persone venute a contatto con un caso positivo di Coronavirus vengono effettuati solo se manifestano sintomi e non se stanno bene.