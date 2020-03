L’intera Amministrazione comunale è impegnata costantemente a monitorare e valutare la situazione epidemiologica Covid – 19 che si evolve di ora in ora. In una riunione soltasi oggi pomeriggio alle ore 14 presso la Direzione sanitaria dell’Ospedale San Giacomo è stato disposto dal coordinatore generale dell’Unità di Crisi, dott. Mario Raviolo, di attuare una sanificazione di tutti i reparti del nosocomio novese allo scopo di metterlo in sicurezza. I ricoverati rimangono al loro posto, mentre viene sospesa l’attività di elezione (nuovi ricoveri) lasciando la possibilità al pronto soccorso di trattare gli accessi di casi in pericolo di vita. Si confida che con questo provvedimento l’attività dell’Ospedale possa riprendere quanto prima.

L’Amministrazione comunale adotterà ogni misura possibile al fine di minimizzare rischi di contagio a tutela del bene supremo della salute dei suoi cittadini. Alla cittadinanza si raccomanda di osservare strettamente le indicazioni già impartite dal Ministero della Sanità. Per limitare la diffusione del contagio è importante rimanere a casa il più possibile ed evitare assembramenti massivi. Coloro che avessero dubbi di aver contratto il virus non devono muoversi da casa, ma devono contattare il medico di base o il numero verde sanitario della Regione Piemonte 800.19.20.20, attivo 24 ore su 24

Ufficio Stampa Comune di Novi Ligure