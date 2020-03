E’ nato solo da due giorni ed ha già raccolto oltre 1 milione di euro. Parliamo del Comitato per l’ospedale di Tortona nato per raccogliere fondi da destinare ad acquisto di materiale per l’ospedale ma soprattutto per dispositivi di Protezione individuale (DPI) per tutti gli operatori che lavorano all’interno e, come noto, devono indossare dispositivi speciali per non essere infettati per l’ospedale di Tortona è stato trasformato in Covid-hospital e pullula di malati infetti.

A dare la notizia su come procedono le cose per l’ospedale è il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi.

“Nei giorni scorsi – dice il primo cittadino – avevamo annunciato la nascita del comitato Tortona per l’ospedale santi Antonio Margherita e l’apertura del conto di questo comitato per poter effettuare donazioni. Ebbene nella giornata di ieri abbiamo avuto un record di donazione con 408 mila euro e oggi ancora di più perché abbiamo raggiunto la quota di 1 milione 28 mila 974 euro, a cui si aggiungeranno i circa 80 mila euro raccolti tramite piattaforma online di crowdfunding iniziata alcune settimane fa.”

“Sono soldi – aggiunge Chiodi – che saranno spesi a favore del nostro ospedale dei nostri sanitari degli stessi infermieri. Abbiamo già effettuato alcuni acquisti importanti è stato acquistato un ecografo portatile, ’attrezzatura per la dialisi di pazienti Covid-19 e una cappa per il Laboratorio analisi che sarà propedeutica all’installazione di una strumentazione adeguata per effettuare i tamponi proprio qua a Tortona.”

“Naturalmente – ha conclusio Chiodi – non ci fermiamo qui. Chiaramente la priorità sono i dispositivi di protezione individuale e i disinfettanti. Poi tutto quello che farà dell’ospedale di Tortona una eccellenza per la cura di questo virus.”

L’obiettivo del Sindaco di Tortona però è anche rivolto al futuro: “E poi – ha concluso – anche in seguito per la ritrasformazione di quest’ospedale in un presidio sanitario fondamentale per il nostro territorio. A questo proposito devo ringraziare tutti coloro che, in base alle loro disponibilità, hanno saputo donare a questo comitato e e mi impegno a spendere nella maniera più accurata e tempestiva possibile, quanto raccolto a favore del nostro ospedale.”