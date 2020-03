Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale informano i cittadini sarezzanesi sulla situazione COVID-19 in data 28/03/2020.

“Oltre a quanto già precedentemente divulgato con tre 3 persone risultate positive – dice il sindaco di Sarezzano, Carlo Mogni – oggi se ne aggiungono altre 2 persone per un totale di cinque con risultato positivo al Coronavirus.”

Il Sindaco comunica che le persone sono attualmente presso il proprio domicilio e senza febbre.

“Siamo sempre in contatto per fornire tutto l’appoggio e l’aiuto che la situazione richiede – conclude Carlo Mogni – i pazienti sotto “Sorveglianza Attiva” ad oggi sono 4 con scadenza entro 2 aprile. Continuiamo a dimostrare la nostra maturità – dice rivolto a tutti gli abitanti di Sarezzano – e il nostro senso civico. Cercate di uscire solo in caso di esigenze urgenti.”