Fatto da poco e già saturo. Parliamo dell’ospedale di Tortona che con il recente ricovero di 19 suore affette da Coronavirus ha quasi raggiunto il tutto esaurito.

Lo ha annunciato il Sindaco Federico Chiodi: “All’ospedale di Tortona – ha detto il primo cittadino -a ieri sera, 14 marzo c’erano 79 persone ricoverate e allo stato attuale siamo molto vicini al limite della struttura. Essendo il Santi Antonio e Margherita di Tortona un Covid Hospital, la maggioranza proviene da zone esterne al Tortonese”

Una situazione sanitaria al limite come tutte le strutture ma a quanto pare lunedì potrebbero essere attivati altri posti letto. Tra i ricoverati anche le 19 religiose della Casa Madre delle Piccole Suore Missionarie della Carità per le quali è atteso l’esito dei tamponi entro lunedì.

Nella struttura religiosa, sanificata a blocchi, sono rimaste in isolamento 8 consorelle e le rimanenti 14, su un totale di 41, sono in quarantena in un’altra residenza messa a disposizione dalla Congregazione Orionina, sempre a Tortona.