Questa è una domenica insolita per la nostra città, siamo chiusi in casa per combattere un nemico invisibile.

È un momento difficile ma pensare alla Tortona di qualche settimana fa e soprattutto come dovrà essere scalda il cuore.

Ripenso a tante cose:

Le giovani coppie che spingono i passeggini sotto i portici e lungo la Via Emila.

Chi compra le paste da Casali, Vercesi, l’Angoloso e tanti altri bravi pasticceri.

I ragazzetti che giocano sul Castello e i tanti che corrono intorno alla torre.

I gruppetti di persone che commentano i fatti della settimana.

Il salutarsi stringendosi la mano.

Le persone che si ritrovano al bar per prendere un caffè.

Le edicole, punti di riferimento per la città.

Il via vai dalle Chiese e il suono delle loro campane.

Guardare la Via Emilia e pensare a quanto sarà bella con AssaggiaTortona.

Tortona è una delle città più antiche del Piemonte, ne ha passate tante e supereremo anche questo virus.

Torneremo a fare tutte queste cose e di più, tutti insieme.

Tortona, tu rimani il gioiello più bello e i Tortonesi sono le perle più preziose.

Buona domenica a tutti!

Andrà tutto bene! #IorestoAcasa

Andrea Golinelli