E’ stata risolta in giornata la situazione presso la Casa Madre delle Piccole Suore della Carità di Don Orione: 18 sorelle sono state ricoverate presso l’ospedale cittadino, mentre le altre ospiti della struttura sono tenute sotto osservazione presso una struttura messa a disposizione dalla Congregazione Orionina, e non presentano sintomi rilevanti. Una operazione complessa che ha richiesto diverse ore, resa possibile grazie all’apporto dell’unità di Crisi regionale, Croce Rossa, Misericordia e la Protezione Civile, oltre a Guardia di Finanza e Carabinieri.

Sempre nel pomeriggio di oggi sono iniziate le operazioni di pulizia e sanificazione di strade marciapiedi del concentrico cittadino che dureranno 15 giorni, effettuate dalla società Gestione Ambiente in collaborazione con Arpa Piemonte.

Il nostro ospedale sta recuperando la sua funzionalità anche dopo la conversione in Covid Hospital, con la riattivazione di alcuni servizi di cui abbiamo dato conto nei giorni scorsi. A questi dobbiamo aggiungere anche il Centro per le Cure palliative.

Infine è doveroso rivolgere un ringraziamento ai tanti Tortonesi, privati cittadini e aziende che in questi giorni si sono attivati dando il loro contributo economico sia con donazioni in denaro, sia o con l’acquisto di materiali come dispositivi di protezione individuale (tute, mascherine, occhiali), gel e prodotti per la sanificazione, macchinari, etc.

Ufficio stampa Comune di Tortona