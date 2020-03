La segnalazione arriva da una guardia giurata portavalori che, malgrado questa emergenza da Coronavirus, per motivi di lavoro è costretto a spostarsi da una città all’altra della provincia di Alessandria e le sue dichiarazioni lasciano di stucco.

Da quello che il cittadino ha potuto vedere e in base alla sua testimonianza, infatti, i tortonesi sembrano molto più restii a rispettare le norme di restare a casa e uscire solo per necessità (lavoro, spesa, cani ed emergenza).

“Io – dice Fabio D. portavalori di Acqui Terme – devo andare a lavorare ,anche se rimmarrei volentieri a casa,in quanto guardia giurata e negli ultimi giorni sono stato ad Acqui terme, Novi Ligure, Alessandria, Casale Monferrato e Tortona e la città dove ho visto più movimento é Tortona.”

“Sono rimasto stupito – aggiunge c’è troppa gente in giro a Tortona davvero troppa e assicuro che oltre a quella che esce per andare al lavoro o per spesa c’erano tante persone a cazzeggio. Sono un ottimo osservatore assicuro e non faccio polemiche per niente, ma la gente che ho visto in giro a Tortona maggiore che in altre città.”