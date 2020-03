Non si può uscire dalla propria abitazione o, almeno, lo si può fare per pochi motivi e fare questi pochi rientrano i bisogni degli animali domestici, cani in special luogo.

Cosa succede allora a Tortona? a quanto pare e stando alle segnalazioni di alcuni abitanti della zona succede che l’area cani in via Emilia nord (nella foto) non è mai stata così frequentata come in questo periodo.

Ci sono persone che – sempre stando alle segnalazioni giunte in redazione escono alle 10 del mattino per portare fuori il cane ma invece che rimanere all’aperto lo stretto necessario raggiungono l’area cani e rimangono lì per ore: al mattino, nel primo pomeriggio e a tarda sera e naturalmente incontrano altri proprietari dei cani che fanno altrettanto.

Non solo ma si siedono uno vicino all’altro nell’unica panchina con buona pace di rimanere almeno un metro di distanza dalle altre persone, anche se sappiamo bene,m che un metro non è certo una distanza sufficiente per azzerare il rischio di contagio, anche se lo diminuisce di parecchio rispetto alla chiesa vicinanza tra le persone.

Chi ha segnalato il fatto alla redazione ha avvisato anche le forze dell’ordine affinchè vengano predisposti gli adeguati controlli perché le norme vanno rispettate.