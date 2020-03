I militanti di Azione Tortona, in accordo con il Comune e l’ASL- AL, andranno a supporto della Protezione civile per il controllo ai varchi dell’ospedale cittadino e per il servizio di spesa agli anziani



“In un momento di emergenza come questo – dichiara Andrea Mantovani, presidente dell’associazione- ci sentiamo in obbligo di utilizzare le nostre forze per tutta la comunità cittadina, a supporto dell’amministrazione comunale e della protezione civile. Per noi, lo spirito comunitario deve prevalere sempre sull’egoismo individuale”.

“Ci siamo dunque resi disponibili, in accordo con gli organi competenti del comune di Tortona e l’ASL-AL, per fare la spesa agli anziani, che lo richiedono tramite il pubblico sportello assistenziale, e per occupare i turni di controllo ai varchi dell’ospedale cittadino, affiancando gli operatori sanitari, i quali ringraziamo per l’estremo lavoro di questi giorni”.